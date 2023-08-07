周家怡 譚旻萱 郭思 數盡ERROR Dee要騷前列腺？ 擊退保錡妙法…
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Viu1HK報導：周家怡 譚旻萱 郭思 數盡ERROR Dee要騷前列腺？ 擊退保錡妙法
周家怡、籃球女神Mandy譚旻萱以及Suey郭思喺新戲《陰目偵信》，同宇宙天團ERROR「高手過招」，四子搞笑功力深厚到，連好戲之人家怡都投晒降！面對講嘢講唔停嘅「流川楓」保錡，Mandy就研發咗一招絕招，可以一秒KO對方！至於Suey都話俾保錡搞到多咗NG，但相信今次經歷咗保錡呢一戰，佢將會無所不能啊！
講到依家新戲票房好，派福利是常識吧，家怡突然爆seed話聽聞如果成績理想，阿Dee會拎「前列腺」出嚟？乜玩到咁大啊？家怡仲一度笑到停唔到，就連Mandy女神形象都逐漸崩壞！真係笑Cry！想知到底阿Dee嘅「前列腺福利」係乜東東？其餘3位兄弟又會唔會跟隊？佢哋拍攝嗰陣仲有咩趣事發生？即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]