周柏豪去️游水唔記得帶泳褲韋禮安期待同湯令山合作│ONE LOV…
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Viu1HK報導：周柏豪去️游水唔記得帶泳褲韋禮安期待同湯令山合作│ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023│大馬直擊
好耐冇喺大馬開騷嘅周柏豪，今晚終於喺Viu呈獻《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》同當地fans見面，見到歌迷熱情依舊，就連廣東歌都識得跟住唱，柏豪點會唔感動啊！佢透露今年稍後會再去馬來西亞開騷報答大家，暫定一場。講到今次演出令佢最開心嘅就係可以喺後台，見返曾經寫過歌俾佢嘅韋禮安，兩個當然捉緊機會傾返陣偈啦！另外柏豪仲自爆今朝抽時間去咗游水，問到佢係咪以三角褲上陣，柏豪就咁答啦….
而韋禮安都話好希望再同柏豪合作，唔單止想再寫歌俾對方，仲想推合唱歌添，另外佢仲透露想同Gareth. T湯令山合作呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]