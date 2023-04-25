周祉君被張慧儀電親怕失控 羅浩銘收起肌肉拍喊戲感困難 李凱賢火遮眼…
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Viu1HK報導：周祉君被張慧儀電親怕失控 羅浩銘收起肌肉拍喊戲感困難 李凱賢火遮眼狂對黑哥噴口水
ViuTV劇集《極度俏郎君》有別於舊派江湖片，比較少打打殺殺嘅場面。喺劇入面Aaron周祉君、Ken羅浩銘，同埋Brian李凱賢，分別飾演MBA、華Dee同爆鎖，三位都話角色極具挑戰性。Aaron係一個有學識、思考型嘅黑社會，提到同慧儀姐對戲，佢表示一定要好好控制自己，因為怕被美人電親；而大隻猛男Brian就飾演華Dee，當中有唔少火爆鏡頭，仲試過噴到黑哥姜浩文一面口水添。至於阿Ken羅浩銘嘅角色叫爆鎖，阿Ken本身擅長多種功夫，曾經為多套影視作品擔任動作演員，佢都估唔到今次唔使騷肌，純考演技對佢嚟講真係大突破啊。另外，阿Ken又分享「焗蟹」經歷，皆因同成日爆肚嘅ERROR對戲，真係忍得幾辛苦㗎！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]