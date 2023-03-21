周興哲MV破兩億答應報答小興星⭐ Kayan9896幾驚都要射爆老闆游學修…
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Viu1HK報導：周興哲MV破兩億答應報答小興星⭐ Kayan9896幾驚都要射爆老闆游學修
台灣情歌王子Eric周興哲呢日快閃香港出席品牌活動，數數手指3個月嚟咗香港4次，難怪佢笑話可以去申請快速過關，相信好多「小興星」都期待Eric兌現明年再開騷嘅承諾！
Eric話完咗紅館騷後冇休息過，直接就飛去拍真人騷節目，仲試過一日坐3次飛機，嚟緊就再去其他地方繼續巡唱，之前話寫歌畀蔡依林、MC張天賦都未有時間，問到未婚妻趙岱新會唔會詐型？佢笑話唔會，因為雙方都知道大家嘅工作性質，即使見唔到面，但每日都會聯絡。而講到2016年嘅作品《你，好不好？》MV破2億點擊，Eric都話好開心，希望之後會有更多嘅2億，佢仲答應會用好作品報答返大家添！
同場Kayan9896笑指都係第一次咁近距離見男神，大讚高大又唱歌好聽，希望有機會合作！試玩毛《今際之國的有J》最終章後日播出，Kayan9896呢次亦有參與槍戰，仲要勁正有女神周秀娜做隊友，又笑話今次拍攝超有好勝心，都好期待播出！
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