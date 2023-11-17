「咖喱」黃雅慧爆《無制限探險隊》辛酸史Marco驚露「偶像男臀」️…
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Viu1HK報導：「咖喱」黃雅慧爆《無制限探險隊》辛酸史Marco驚露「偶像男臀」️ Mike導啱擇偶條件恨孖ERROR拍《西遊記》 ️自薦演蜘蛛精
「咖喱」黃雅慧（Kelly）憑《無制限探險隊》人氣急升，以泳裝登場一幕更成為「黃金畫面」，被網友瘋狂Cap圖，加上True爆性格，升呢「貼地女神」，出街都多咗人嗌「咖喱」同影合照呀！咖喱直言去非洲旅行係Bucket List之一，加上一直係「無制限OT編集団」嘅Fans，所以決定挑戰自己，仲踢爆程人富同「Agent L」Alfred最口賤，又分柝Mike導同Marco符唔符合自己嘅擇偶條件，笑Cry呀！
雖然同行大部份係男人，咖喱慶幸有Writer阿琛同房，幫佢解決最驚嘅蟾蛇，連涼都幫手沖埋，但佢笑言成隊Crew都冇當過佢哋係女人，集體喺「地獄之門」做出古怪行徑，連Marco「偶像男臀」都睇埋呀！
講到咖喱登上「非洲最高峰」吉力馬札羅山時，一番真摯感言令「社畜」充滿共鳴，佢直言山過山過程辛苦到每一秒都想放棄，但冇諗過自己「講經」可以出街，仲分享辭去公立醫院內科一職，參加《全民造星IV》嘅辛酸。追夢全憑堅持，咖喱希望將來有更多演出機會，仲自爆最愛嘅男神係ERROR，有品味喎！想了解咖哩更多，睇專訪就幫到你喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK