57歲夏文汐準備重出江湖拍電影 葉童難忘與張國榮拍戲被照顧
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Viu1HK報導：1982年上映，「哥哥」張國榮、夏文汐、葉童同湯鎮業主演嘅《烈火青春》，事隔41年兼喺哥哥離世20周年前夕推4K修復導演版，噚晚舉行首映禮有夏文汐、葉童現身，佢哋不禁笑話睇番年輕時嘅演出又緊張又驚，因為覺得當時演技生硬，不過論靚樣同身材，兩位美魔女簡直食咗防腐劑咁！
講起同哥哥嘅相處，葉童話拍電影嗰陣哥哥都未算好紅，但已經好charm，對戲唔會畀壓力新人，相反勁有耐性，令佢演得好自在。夏文汐自爆當時係哥迷，所以就算零片酬都會照演，又笑話一開頭驚哥哥好大牌，最後發現對方好隨和，後尾仲做埋好朋友。而定居美國嘅佢更透露計劃喺廣州開傳媒公司，或重出江湖接戲，最想挑戰做黑社會大佬嘅情婦，話晒都係80年代嘅性感女神，喺尺度方面，佢指香港戲路會廣闊啲，咁即係有機再現火辣曲線美！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]