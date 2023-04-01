57歲夏文汐準備重出江湖拍電影 葉童難忘與張國榮拍戲被照顧

Viu1HK報導：1982年上映，「哥哥」張國榮、夏文汐、葉童同湯鎮業主演嘅《烈火青春》，事隔41年兼喺哥哥離世20周年前夕推4K修復導演版，噚晚舉行首映禮有夏文汐、葉童現身，佢哋不禁笑話睇番年輕時嘅演出又緊張又驚，因為覺得當時演技生硬，不過論靚樣同身材，兩位美魔女簡直食咗防腐劑咁！