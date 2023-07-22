嘉盈處女下海出寫真散文集 倒米稱IG相比新書更火辣

Viu1HK報導：KOL嘉盈推出首本寫真散文集，喺書展Day1、以清涼kawaii look現身簽名會見fans，獲公司FH Production成員藍仔頭、肥豪、近南哥、Sona拉大隊到場支持，搞到嘉盈超surprise！話晒第一次出書，嘉盈笑話冇緊張感，又指雖然通宵開DSE放榜前夕live，但零眼瞓，問到細佬放榜成績，佢話未如理想，不過見佢有晒部署都好放心！