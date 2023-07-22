嘉盈處女下海出寫真散文集 倒米稱IG相比新書更火辣
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Viu1HK報導：KOL嘉盈推出首本寫真散文集，喺書展Day1、以清涼kawaii look現身簽名會見fans，獲公司FH Production成員藍仔頭、肥豪、近南哥、Sona拉大隊到場支持，搞到嘉盈超surprise！話晒第一次出書，嘉盈笑話冇緊張感，又指雖然通宵開DSE放榜前夕live，但零眼瞓，問到細佬放榜成績，佢話未如理想，不過見佢有晒部署都好放心！
嘉盈又自爆新書前期化妝、攝影由自己出錢，至於幾多位數字？佢就封口唔講，淨係話夠交6、7個月租咁話！而終極預告寫真有6個造型，散文方面亦有提及第一次講大話經過、愛情史，不過下一秒佢就倒米mode話IG啲相比寫真更火辣sexy！問到下次出書會唔會挑戰更性感？嘉盈直言再出書就會係決定退出娛樂圈，爆圈內驚世秘史，咁都真係好激喎！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]