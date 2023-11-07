Jer同柳柳粉開「30+1」生日會 打牌輸錢畀Edan車返屋企「抵債」 想屈…
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Viu1HK報導：Jer同柳柳粉開「30+1」生日會 打牌輸錢畀Edan車返屋企「抵債」 想屈鏡仔請食飯 最難叫係姜濤？
「國王」Jer柳應廷今日同幾百位「國民」柳柳粉喺商場搞咗個生日會兼生日展覽，預祝佢11月20日嘅「30+1」牛一！Jer可以同柳柳粉近距離咁玩遊戲、唱歌仔鬼咁開心，又搞笑比喻柳柳粉送零食個舉動似「釣魚」！唔知除咗架「波子」之外，Jer又會唔會再買禮物送畀自己呢？
Jer噚晚同Edan、阿Dee、肥仔打牌，輸咗成千蚊畀Edan，最終以車對方返屋企嚟「抵債」，Jer抵死笑稱佢平時贏開嘅，屬真屬假就要問埋其他「雀友」啦！佢又話Edan係首塊「鏡」坐佢車，獲一個字「勁」作評語，再笑爆指Edan依家唔敢寸佢，因為佢仲未考到車牌，所以態度勁謙虛！想知依家有邊位鏡仔約咗Jer食生日飯？邊個易屈請食飯？邊個難屈請食飯？Jer又有咩生日願望？1月MIRROR騷會唔會加場？睇片聽國王爆料啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK