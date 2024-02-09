團年撈得起 Hillary恨有桃花 同Mandy爭許老公Ansonbean Hazel都…
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Viu1HK報導：團年撈得起 Hillary恨有桃花 同Mandy爭許老公Ansonbean Hazel都要學業進步Anjay KiKi 何嘉莉 各施各法拆解過年難題
Hillary劉沛蘅、Mandy譚旻萱、ANSONBEAN、Anjaylia陳嘉寶、Hazel林熙彤、何嘉莉同KiKi張凱娸同大家一齊團年，齊齊撈起，祝願各位喺龍年風生水起！七位齊齊分享新年願望，回復單身嘅Hillary恨有桃花，仲開出擇偶條件；名花有主嘅Mandy就想挑戰更多唔同角色，仲心思思想同台灣男神許光漢拍咀戲，搞到「許太太」Hillary即刻加入戰團，可見「許老公」魅力沒法擋呀！「家姐」Hillary仲大爆「6膠」拜年趣事，包括「世界第一」呂爵安同Jeffrey點樣畀女圍，笑Cry呀！
至於Anjay、何嘉莉同KiKi就大談拜年時遇到嘅難題，估唔到大家庭為Anjay帶嚟無限煩惱，叫錯親戚稱謂相信好多人都有共鳴啦！而年紀輕輕嘅ANSONBEAN同Hazel同樣力求進步，希望行運一條龍呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK