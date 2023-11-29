現場實況Lolly Talk首個九展騷請嘉賓為自肥？FINALLY大讚8女…
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Viu1HK報導：現場實況Lolly Talk首個九展騷請嘉賓為自肥？FINALLY大讚8女有taste兼數學好阿妹怕醜篤Tyson Yoshi麒麟臂掀高潮
女團Lolly Talk一連兩場首個賣飛演唱會，噚晚喺九展開鑼！首場晒冷3組嘉賓，分別有男團FINALLY、Tyson Yoshi同Endy周國賢！FINALLY一出場就「搞分化」，令到Lolly Talk「內訌」，兩隊人喺台上擾攘一輪最終分group企，究竟發生咩事？FINALLY四子事後又發揮幽默本色，直言好欣賞Lolly Talk，因為話佢哋好有taste揀佢哋做《五種愛的密語》MV男主角兼數學好咁話！
大隻型男Tyson一現身就全場尖叫，Elka抵死笑指呢part係其中一位Lolly Talk成員嘅自肥環節，隨即叫埋其餘啲姊妹推咗阿妹出嚟，Tyson見到阿妹咁高都忍唔住自言自語「總之攝高啲！」而阿妹紅到面晒咁以迷妹mode連問咗3條問題，打頭陣就係大膽話想篤Tyson嘅麒麟臂，全場起哄叫「除衫」是常識吧，Tyson亦大方除咗一邊褸令阿妹圓夢！至於阿妹仲問咗邊兩條問題？8女喺多謝屋企人、朋友、波板糖支持嗰陣，邊位成員最先淚崩？依家有片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK