現場實況Lolly Talk始創成員Day現身全場起哄Sinnie Elka自肥請J…
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Viu1HK報導：現場實況Lolly Talk始創成員Day現身全場起哄Sinnie Elka自肥請Jace做嘉賓周國賢見過鬼怕黑合照雙手攬結他
女團Lolly Talk九展騷是晚尾場，繼續唱爆Star Hall！去到演唱會中間8女帶嚟一段女團Medley，直頭係回憶殺呀！緊接就係第一位嘉賓出場，Lolly Talk始創成員Day@COLLAR嚟咗呀！
Day一出場全台下「波板糖」秒速起哄，「歸隊」合唱《Candy Ball》，前奏一響起腦海即現《全民造星IV》A2組嘅比賽畫面！就喺呢個咁開心嘅moment，阿妹卻突然扁晒嘴話唔開心，究竟發生咩事？至於Day就話好開心可以為Lolly Talk首個演唱會擔任嘉賓，又指再同A2組喺九展同台係一件好感動嘅事，所以佢都準備咗份禮物送畀Lolly Talk班姊妹，簡直係charm到裂呀！
第二位嘉賓就係Jace陳凱詠，同Lolly Talk組期間限定女團大唱《收聲多謝》！首場請嚟Tyson Yoshi就係阿妹自肥嘅，而Jace就輪到Sinnie同Elka自肥，係咪想知點解呢？另外，固定嘉賓Endy周國賢喺encore環節現身，經過上次被指疑似抽水事件，所以佢同Lolly Talk影大合照嗰陣即大叫話要保持安全距離，更係雙手攬實結他以證清白！即刻去片見證Lolly Talk首個演唱會！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK