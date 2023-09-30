她和她的戀愛小動作》入圍「亞洲影藝創意大獎」嘅「最佳品牌節目/系列」，而主演嘅kayan吳家忻更係角逐「最佳喜劇演員」大獎，kayan梗係有分享入圍感受，又自封係被歌手事業耽誤咗嘅喜劇演員！即刻去片聽佢仲講咗啲咩！ Jaime跟Phoebus分手當上一課 冷對Alice介入傳聞我唔知 吳家忻開心...

Jaime跟Phoebus分手當上一課 冷對Alice介入傳聞我唔知 吳家忻開心…

Viu1HK娛樂新聞
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Viu1HK報導：Jaime跟Phoebus分手當上一課 冷對Alice介入傳聞我唔知 吳家忻開心角逐「最佳喜劇演員」現場實況

Jaime張天穎近日同Phoebus@P1X3L結束約5年情，今日佢同好姊妹kayan9896為《未來音樂際 TONE Music Festival 2023》合體演出，勁歌熱舞大晒一字馬超hot，未有受情傷影響表演！

之後兩姊妹入後台受訪，Jaime首次為「分訊」開腔回應，明言近排心情的確係有起伏，要消化、學習，希望可以學似kayan話齋繼續向前行！佢又自稱最近瘦咗，問到係為情消瘦？佢指係想跳舞嗰陣追「筷子腳」嘅美觀。

傳聞指Alice介入佢同Phoebus感情，Jaime坦言事出突然，聽到嗰刻一定有少少唔開心，並表示「其實佢哋冇同我講，我唔知㗎，佢哋嘅事就交番畀佢哋。」續謂最主要係改變自己心態，更為早前入院透露情況，再有傳指Phoebus未有即時關心，Jaime亦有回應。若未來見到對方會尷尬？Jaime大方指會點頭微笑，現階段要學識更愛自己，話每段感情都係「lesson」。

另外，Viu Original首部原創劇《

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK

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