Jaime跟Phoebus分手當上一課 冷對Alice介入傳聞我唔知 吳家忻開心…
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Viu1HK報導：Jaime跟Phoebus分手當上一課 冷對Alice介入傳聞我唔知 吳家忻開心角逐「最佳喜劇演員」現場實況
Jaime張天穎近日同Phoebus@P1X3L結束約5年情，今日佢同好姊妹kayan9896為《未來音樂際 TONE Music Festival 2023》合體演出，勁歌熱舞大晒一字馬超hot，未有受情傷影響表演！
之後兩姊妹入後台受訪，Jaime首次為「分訊」開腔回應，明言近排心情的確係有起伏，要消化、學習，希望可以學似kayan話齋繼續向前行！佢又自稱最近瘦咗，問到係為情消瘦？佢指係想跳舞嗰陣追「筷子腳」嘅美觀。
傳聞指Alice介入佢同Phoebus感情，Jaime坦言事出突然，聽到嗰刻一定有少少唔開心，並表示「其實佢哋冇同我講，我唔知㗎，佢哋嘅事就交番畀佢哋。」續謂最主要係改變自己心態，更為早前入院透露情況，再有傳指Phoebus未有即時關心，Jaime亦有回應。若未來見到對方會尷尬？Jaime大方指會點頭微笑，現階段要學識更愛自己，話每段感情都係「lesson」。
另外，Viu Original首部原創劇《
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK