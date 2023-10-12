姜濤願為宋芸樺練好身體拍動作戲澳洲搭熱汽球冇畏高爆Jeremy係喊包現…
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Viu1HK報導：姜濤願為宋芸樺練好身體拍動作戲澳洲搭熱汽球冇畏高爆Jeremy係喊包現場實況
台灣女神宋芸樺、姜濤、Jessica李嘉文今晚出席新片《我的天堂城巿》首映，吸引大批姜糖撐場，連宋芸樺都不諱言感受到姜糖嘅熱情同震撼，仲話想同姜濤拍動作戲同談情戲，真係唔使急最緊要快！
姜濤表示對票房平常心，仲諗咗兩個「絕招」嚟催谷票房，相信各位姜糖都會聽到「心動的感受」㗎喇！Jessica就話唔擔心同姜Admin拍咀戲會惹起公憤，大讚姜糖善良可愛，仲想同姜Admin合作唱歌跳舞添！向來食咗「誠實豆沙包」嘅姜Admin，又同小編分享「少男心事」，到底佢有咩唔敢直接同宋芸樺講呢？睇咪知囉！
講到宋芸樺想同佢拍動作戲，姜濤就自嘲身體唔好，但會勤加操練，咁揀動作戲定感情戲呢？怕醜仔竟然唔再怕醜喎，Surprise！
今日心情大靚嘅姜Admin，又分享去澳洲拍團綜嘅秘辛，仲踢爆「Jer」系男子係喊包，真係資訊性Max呀！大家馬上Loop爆呢條，歡迎「開心姜」上線啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK