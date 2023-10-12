姜濤聞稍後要孤身謝票即撒嬌勁CUTE ️與宋芸樺 李嘉文承諾票房大…
廣告
Viu1HK報導：姜濤聞稍後要孤身謝票即撒嬌勁CUTE ️與宋芸樺 李嘉文承諾票房大賣就一齊跳唱現場實況
姜濤孖宋芸樺、Jessica李嘉文今日展開《我的天堂城市》嘅37場馬拉松式謝票，為應付全日跑場，佢哋笑話做足準備食飽瞓飽，保持hyper狀態！姜Admin指姜媽依家去緊旅行未入場睇，唔知姜媽點睇乖仔同李嘉文錫錫嗰幕呢？
電影開畫至今票房衝破100萬，佢哋承諾票房再高啲就會派福利，就係3個人一齊跳唱！雖然姜Admin未有講到明幾多位數字，但相信姜糖實fully support！不過講到宋芸樺同Jessica好快就要飛走，淨返姜Admin孤身謝票，姜Admin即刻撒嬌，會唔會太cute？
提起「老闆仔」黃梓樂憑《年少日記》角逐金馬獎男配角，「哥哥」姜Admin話想親口恭喜「細佬」，又大讚老闆仔演技好過自己！另外，噚日首映禮後贊助商疑不滿公關公司安排而出割席聲明，佢哋指對事件唔太清楚，最重要大家開心就得，主力focus喺電影上。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK