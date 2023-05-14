姜濤期待邀小豬做嘉賓 Anson Lo腸胃炎喪嘔無損表現 Edan笑阿Jer畀…
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Viu1HK報導：姜濤期待邀小豬做嘉賓 Anson Lo腸胃炎喪嘔無損表現 Edan笑阿Jer畀錢打造燈海│ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023│大馬直擊
MIRROR成員姜濤、Anson Lo、Edan同阿Jer首次衝出香港，喺馬來西亞登陸Viu呈獻《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》演出，佢哋大讚喺現場既香港同各地Fans嘅氣氛好好，Jer獻唱《人類群星閃耀時》仲有全場燈海，Edan即笑言係畀咗錢，之後又同教主齊齊糾正阿Jer嘅英文發音，「幼稚園雞」再現呀！語言天份極高嘅Edan，仲大晒馬拉話，歡迎各位爵屎無限Loop呀！
至於姜Admin就講返睇偶像小豬好興奮，咁到底敢唔敢開口邀請小豬做演唱會嘉賓呢？睇訪問咪知囉！而教主就講返腸胃炎嘅苦況，好彩冇影響表現咋，Good Show呀！
網民點睇？
好強嘅盧瀚霆，今晚真係狀態大勇演出完全超晒班，教主每次上到舞台，個種power真係無人能及！謝謝跳唱歌手Anson Lo 盧瀚霆咁精彩嘅演出，謝謝Anson Lo’s Team
I love KT
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]