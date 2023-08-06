姜濤開騷烏蠅都捧場 深夜再與小豬互相感激勉勵 向姜糖派定心丸「以前…
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Viu1HK報導：姜濤開騷烏蠅都捧場 深夜再與小豬互相感激勉勵 向姜糖派定心丸「以前嗰個我仲喺度」
一連4場《KEUNG TO“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》噚晚圓滿落幕，姜濤成就解鎖邀得偶像小豬做嘉賓，世紀同台跳唱《No Joke》同《夠了》，仲話就算推晒啲Job，都要做小豬演唱會嘉賓，「迷弟姜」仲唔捨得落台換衫，全程心心眼望住小豬，「超級冠軍」秒變「超級粉絲」呀！事後姜濤喺社交網站指，噚晚一次過達成兩個夢想，一係開騷，二係同小豬同台，小豬亦有留言鼓勵唔好畀負評打倒，要銘記Fans嘅愛同支持，將來喺更大嘅舞台見，超有愛呀！
除咗偶像小豬做嘉賓，姜Admin開騷連動物界嘅朋友都嚟睇呀，只見佢畀烏蠅搞到變「少女姜」尖叫，真係Cute到裂㗎！姜濤最後兩度Encore，換上波衫feel造型登場，唱足25首歌完結首次大型個唱。而兩大影后Do姐同毛姐事後都大讚姜仔Good Show呀！
受訪時，姜濤直言會聽小豬話唔打邊爐，仲語重心長咁同姜糖講，以前嘅「開心姜」仲喺度，大家可以放心喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]