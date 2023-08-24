姜濤染黑金髮型突顯️太極陰陽元素邀肥仔為《濤》MV排中國風舞步

Viu1HK報導：姜濤之前趕喺演唱會前出嘅新歌《濤》，今日正式推出Dance Version MV喇！姜Admin今次搵嚟師父肥仔梁業為MV排舞，從服裝到成個場景，都以突顯中國風元素為重點，亦延續咗演唱會上以布營造浪濤嘅視覺效果。姜Admin透露MV嘅舞步特點，「其實隻舞裡面有啲Steps都有太極元素喺入面，剛柔並重，帶出陰陽概念。」MV又特別以多角度拍攝姜濤同舞蹈員一齊跳舞嘅場面，藉此令樂迷可以近距離欣賞到姜濤為呢隻舞所花嘅心思，亦感受到舞步上如同浪濤嘅洶湧、柔軟。