姜濤染黑金髮型突顯️太極陰陽元素邀肥仔為《濤》MV排中國風舞步
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Viu1HK報導：姜濤之前趕喺演唱會前出嘅新歌《濤》，今日正式推出Dance Version MV喇！姜Admin今次搵嚟師父肥仔梁業為MV排舞，從服裝到成個場景，都以突顯中國風元素為重點，亦延續咗演唱會上以布營造浪濤嘅視覺效果。姜Admin透露MV嘅舞步特點，「其實隻舞裡面有啲Steps都有太極元素喺入面，剛柔並重，帶出陰陽概念。」MV又特別以多角度拍攝姜濤同舞蹈員一齊跳舞嘅場面，藉此令樂迷可以近距離欣賞到姜濤為呢隻舞所花嘅心思，亦感受到舞步上如同浪濤嘅洶湧、柔軟。
姜Admin今次更以全新造型示人，為咗突出整個中國風感覺同埋太極元素，髮色以一邊黑一邊金呈現出陰陽嘅效果，對於今次個Look，姜濤都話好滿意：「以前喺髮型上都係單色為主，未試玩咁樣玩，今次好大突破，而且出嚟效果幾好，我好鍾意！」
網民點睇？
多謝師父排舞
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK