現場實況姜濤圓夢與小豬同台跳唱 偶像後悔當年冇簽小迷弟️笑談Du…
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Viu1HK報導：現場實況姜濤圓夢與小豬同台跳唱 偶像後悔當年冇簽小迷弟️笑談Dummy變當面
《KEUNG TO“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚尾場，身為「追星天花板」嘅姜濤，今晚終於圓夢，邀得偶像「小豬」羅志祥做嘉賓，仲合唱《No Joke》同《夠了》，睇到小編好滾動呀！
好耐冇見嘅小豬，依然風趣幽默，仲話見到姜濤ig話完騷後要打邊爐都有啲擔心，仲講笑叫佢唔好再食喇，又問佢唱《Dummy》時點解要拍頭，仲自爆連Dummy係英文都唔知，以為係廣東話，笑Cry呀！
小豬又笑認後悔當年冇簽姜濤，當見到佢第一次拎大獎時，直覺呢位弟弟將來不得了！小豬又話姜糖成日DM佢，要求佢安慰姜濤，笑指姜濤好似成日都唔開心。專誠嚟香港做嘉賓，小豬即席問姜濤要唔要做自己演唱會嘉賓，興奮到佢大叫就算推Job都要嚟撐偶像呀！係愛呀！
此外，姜媽aka奶奶、姨媽同姨丈、Do姐鄭裕玲、毛舜筠、Gin Lee、林奕匡、WinWin、Ash鍾卓穎、Alina李炘頤等今晚都有嚟捧場。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]