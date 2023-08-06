姜濤自爆雙腳紮滿繃帶演出臨時加插《Dear My Friend,》有洋蔥笑認…
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Viu1HK報導：姜濤自爆雙腳紮滿繃帶演出臨時加插《Dear My Friend,》有洋蔥笑認管唔到「奶奶」性感睇騷
姜濤完成《KEUNG TO“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》後接受訪問，佢話今次開4場已經夠晒數，事關體力都用到好盡，仲話雙腳紮滿繃帶嚟跳唱，好彩冇咩大礙，Respect呀！姜濤直認開騷已經係圓夢，請到偶像小豬做嘉賓更加係成就解鎖，仲話要聽偶像話，放棄自己最鍾意嘅一樣嘢喎，到底係乜呢？佢仲親解尾場再唱《Dear My Friend,》嘅因由，有洋蔥呀！
至於同女神Kay拖手，姜濤就驚魂未定，皆因綵排時有一男子到實，搞到佢出晒手汗呀，仲親解噚晚自度「懸念示愛劇本」同姜糖開玩笑嘅過程，又反問記者信唔信，笑Cry呀！
講到佢喺台上約定大家明年見，姜濤就食咗「誠實豆沙包」，直認係吹水嘅，但笑言公司聽到就應該識做啦！想聽姜Admin講演唱會concept，同埋對姜媽aka奶奶以性感造型睇騷嘅感受，記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]