姜濤唱《追》錄音順利一日搞掂 坦言被張國榮人格魅力吸引

Viu1HK報導：繼Anson Lo盧瀚霆翻唱《偷情》向一代巨星Leslie張國榮致敬之後，姜濤亦有參加《REMEMBERING Leslie》企劃，呢個第四波主打，姜濤重新演繹哥哥經典金曲《追》，並由徐浩擔任監製，並與黃兆銘共同編曲，喺保留原作韻味同時注入新元素。姜濤直言今次唱得好舒服，錄音過程相當順利，只係花咗一日就完成！