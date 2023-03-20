姜濤唱《追》錄音順利一日搞掂 坦言被張國榮人格魅力吸引
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Viu1HK報導：繼Anson Lo盧瀚霆翻唱《偷情》向一代巨星Leslie張國榮致敬之後，姜濤亦有參加《REMEMBERING Leslie》企劃，呢個第四波主打，姜濤重新演繹哥哥經典金曲《追》，並由徐浩擔任監製，並與黃兆銘共同編曲，喺保留原作韻味同時注入新元素。姜濤直言今次唱得好舒服，錄音過程相當順利，只係花咗一日就完成！
至於對哥哥嘅印象，姜濤表示從小已經由媽媽同親戚口中聽到佢嘅名字：「由細到大都有聽佢哋播《追》呢隻歌。我有睇哥哥以前一啲訪問，會感覺到佢好放鬆，係好自信嘅一個人。」而電影《家有囍事》亦令姜濤留下深刻印象：「會覺得『點解佢可以將個角色做得咁傳神』，《胭脂扣》都係我有去了解嘅作品，因為我都睇過梅姐(梅艷芳)，入面有個橋段我好好奇，就搵返套戲嚟睇，覺得佢兩個真係做得好好，因為好少藝人可以將唱歌同演戲都做得好好。」
除咗唱功同演技外，姜濤亦非常欣賞哥哥風趣幽默嘅性格：「我哋依家做訪問多少都會有啲拘謹，可能人生閱歷未夠，好多人都有睇過哥哥《今夜不設防》嘅訪問，佢重新定義咗咩係Charm，唔會淨係鏡頭前一張相，而係你個談吐、氣質。依家啲節目唔會俾你食住煙去傾偈，但佢可以好Chill，嗰個年代嘅Artist嘅人格魅力係更加突出，哥哥係再突出啲嘅一位。」
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