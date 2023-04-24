姜濤擔任麥當勞叔叔之家️慈善大使 持續為抗病兒童家庭打氣 正趕製11…
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Viu1HK報導：姜濤擔任麥當勞叔叔之家️慈善大使 持續為抗病兒童家庭打氣 正趕製11胎《Dummy》MV後期工作
闊別5年嘅「麥當勞兒童愛心馬拉松2023」日前重啟，獲6,000名大小朋友參與，MIRROR成員姜濤更擔任慈善大使，同一眾商台DJ主持起步禮，以身體力行撐盛事！現場亦有唔少畀「姜糖」嘅打卡位，又有面部彩繪、義賣襪等，成個嘉年華咁！
姜濤話見到小朋友好開心，自己有能力幫助身邊嘅人、社會係一件好事，會大力宣揚出去，亦知道第二間麥當勞叔叔之家將年底投入服務，增加幫助病童及其家人，佢話有機會都想做義工探訪，因為深明陪伴係好緊要！而麥當勞當日（20日）起亦新增設電子捐款券，透過app可以隨時隨地捐款！
活動上，姜濤搞笑話見到咁多大、小朋友都有啲驚難控制場面，不過仍難掩愛意，笑話「哥哥愛」爆棚，甚至揚言想快啲生「姜B」，之但係姜濤後補諗住完約先至生，目標係一仔一女！
提起佢日前去台灣拍攝第11胎《Dummy》MV，姜濤表示新歌已經趕緊做後期，希望盡快推出。返港後同時拍攝兩部電影《盜月者》、《12怪盜》，知道兄弟Anson Lo拍攝嗰陣整親腳，姜濤話未嚟得切關心，但如果對方有需要，可以介紹佢去自己接受物理治療嘅診所度檢查，非常有愛！
至於周啟生早前批評MIRROR未成氣候又叫姜濤學唱歌，姜濤虛心回應「好多謝周啟生前輩嘅批評同指導。」並指作為藝人，觀眾嘅意見先係最重要，又謙虛指歡迎批評！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]