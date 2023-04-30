現場實況姜濤驚喜現身科學園孖6500姜糖慶生 哽咽剖白受挫心情以為要從…
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Viu1HK報導：現場實況姜濤驚喜現身科學園孖6500姜糖慶生 哽咽剖白受挫心情以為要從頭嚟過！
今日係430姜濤誕，姜濤香港後援會今朝喺科學園舉行「Keung To Charity Walk 2023」，6500個名額火速爆滿，仲有海外姜糖豪使10萬蚊返港同偶像賀壽！
向來係「寵粉冠軍」嘅姜濤，雖然今朝6點幾先收工，但竟然喺下午兩點驚喜現身會場，同姜糖齊齊慶生！向來「用作品說話」嘅姜Admin，激罕同姜糖盡訴心中情，講返自「叱咤事件」後，以為Fans會走晒，自己要從頭嚟過，一度哽咽，全場姜濤即刻齊心為偶像打氣，場面感人！
最後姜濤仲語重深長咁話，無論大家之後仲繼唔繼續支持佢，都希望大家記得曾經有一個姜濤為大家帶嚟歡樂，小編都聽到眼濕濕呀！
姜Admin，姜糖永遠支持你㗎！
網民點睇？
姜，生日快樂🎉🎉🎉❤糖吾會離棄你，一直都在，風雨不改❤❤❤
#Keungto 🌎🎉💪😆🙏👍💇♂️🎂🤴❤️🍑🎈🎈🇨🇦🎵🕺👏😀🌟happy birthday 🎂
六千幾？唔只丫？好多人啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]