430姜濤誕姜糖塞爆姜濤灣 港九新界嘉年華式慶祝 姜濤罕有深情剖白希望…
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Viu1HK報導：430姜濤誕姜糖塞爆姜濤灣 港九新界嘉年華式慶祝 姜濤罕有深情剖白希望被記住
每年嘅430「姜濤誕」都成為姜糖嘅嘉年華，今年亦唔例外，姜濤香港後援會繼早前喺尖沙咀同銅鑼灣商場設置生日應援外，今朝又喺科學園舉行「Keung To Charity Walk 2023」，以及舉辦「電車免費乘車日」，請全港巿民搭叮叮，與眾同樂！
其中最驚喜係「壽星仔」姜濤無預警下現身科學園，同現場6500名姜糖齊齊過生日，又罕有咁剖白年頭喺《叱咤》受挫嘅心聲，以為自己要從頭嚟過，仲語帶哽咽咁感謝姜糖不離不棄，言語懇切兼有無限洋蔥，而姜糖亦熱烈咁表明會繼續支持姜濤，相當感人！
至於電車駛至「姜濤灣」時，恍如摩西分紅海一樣壯觀，加上「姜濤灣」由地鐵站至地面都充斥住生日應援同廣告，姜Admin真係「銅鑼灣揸Fit人」咁，無處不在呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]