姜皓文欲夥ERROR拍綜藝 保錡激讚宣萱靚女求包養 肥仔自稱陳浩南…
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Viu1HK報導：姜皓文欲夥ERROR拍綜藝 保錡激讚宣萱靚女求包養 肥仔自稱陳浩南視Yanny為細細粒
黑哥姜皓文喺ViuTV新劇《極度俏郎君》中，飾演一個坐咗20年冤獄嘅江湖大佬，放監後就遇到肥仔同保錡，佢哋之間亦師亦友，兩位除咗幫助黑哥行返正途之外，仲幫佢搵返老婆。黑哥第一次同ERROR合作，真係一改對錯仔嘅印象，冇諗過「四大金光」咁有雷氣，甚至可以幫佢分憂。呢齣充滿香港江湖味道嘅劇加上帶有ERROR元素，佢哋保證場場戲都爆笑，當中亦有好多浪漫位，幾乎每人都有感情線，例如黑哥周旋喺宣萱同張慧儀之間，搞到頭都大埋；肥仔就同Yanny陳穎欣有感情綫，雖然保錡喺劇中嘅感情線只係輕輕帶過，但開工時見到宣萱同張慧儀就令佢心花放，仲火力全開向女神示愛添。而黑哥又自爆有睇《花姐ERROR遊》，好希望同錯仔再合作拍返輯馬拉ERROR遊啊。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]