宋芸樺對姓劉男神情有獨鍾？ 林明禎唔知將同姜濤做鄰居
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Viu1HK報導：台灣女星宋芸樺同林明禎噚日出席《亞洲電影大獎》嘅觀眾見面活動，兩大女神仲同Fans近距離接觸，場面熱鬧！
宋芸樺除咗希望把握時間食盡香港美食外，又慨嘆拍《我的少女時代》時，最遺憾同劉德華冇對手戲，希望將來可以合作；新演員方面就欣賞《幻愛》嘅劉俊謙，擺明對姓劉嘅男子情有獨鍾！講到曾合作嘅柯震東早排因為無人機意外而傷面，宋芸樺一直有關心對方，見佢恢復情況良好，自己亦想去支持柯震東執導嘅新戲。
此外，明禎BB話會帶定相機去頒獎禮同各大男神集郵，最想集到張藝謀導演咁話！講到佢最近租樓同姜濤做鄰居，明禎話仲裝修緊，唔清楚隔離鄰舍係邊位，又慨嘆香港樓價太貴，買唔起，起碼要等到成功申請身分證先考慮置業！
此外，明禎BB話會帶定相機去頒獎禮同各大男神集郵，最想集到張藝謀導演咁話！講到佢最近租樓同姜濤做鄰居，明禎話仲裝修緊，唔清楚隔離鄰舍係邊位，又慨嘆香港樓價太貴，買唔起，起碼要等到成功申請身分證先考慮置業！
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