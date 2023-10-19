吳慷仁聞謝票福利要騷肌即嗌放棄陳澤耀自薦唱歌 林宣妤對男神零感覺…
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Viu1HK報導：吳慷仁聞謝票福利要騷肌即嗌放棄陳澤耀自薦唱歌 林宣妤對男神零感覺?️李心潔首監製電影️與導演王禮霖鬧大交現場實況
電影《富都青年》今晚喺圓方舉行亞洲電影節首映，監製李心潔率領演員吳慷仁、陳澤耀、Serene林宣妤同導演王禮霖出席。香港為亞洲區宣傳首站，吳慷仁話勁緊張；陳澤耀笑話面對「鬼后」監製心潔好大壓力；Serene則感謝心潔再搵佢合作，希望大家睇完電影多多關注社會議題。電影節反應熱烈，優先場再加開2場，佢哋話期待電影喺12月正式上映再嚟香港宣傳，更揚言票房1000萬會加碼派福利，但吳慷仁一聽見兩隻字即刻舉白旗，兼「卸膊」落陳澤耀度！
吳慷仁同陳澤耀「兩兄弟」分別入圍金馬影帝同男配角，吳慷仁勁謙虛指對首次提名冇信心；陳澤耀亦話期望唔大，入圍當攞獎！至於拍戲嗰陣，Serene面對兩大型男有冇心肝仔卜卜跳呢？出其不意嘅答案令男神們笑爆嘴！
久未露面嘅心潔，事隔6年帶同首次監製作品嚟香港，佢笑指做監製最難係睇住盤數，又自爆曾與導演王禮霖鬧交添！王禮霖憑《富都》爭奪金馬「最佳新導演」，搞笑話隔咗一段時間先嚟得切畀反應。心潔指此行宣傳2、3日，趕住返馬來西亞「交人」，不過篤爆7歲孖仔冇媽咪喺身邊仲開心，見孖仔大個仔，心潔話有一件事好想做，想知係咩？睇訪問片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK