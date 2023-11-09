方皓玟爆舊「遮遮」️煮暗黑料理全家暴瘦Jay Fung望接千場晚宴儲…
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Viu1HK報導：方皓玟爆舊「遮遮」️煮暗黑料理全家暴瘦Jay Fung望接千場晚宴儲錢上車
「小明」方皓玟今日出席新樓盤活動，即席獻唱新歌《I Do》超sweet！佢話原來呢首歌係作畀一位忠粉嘅結婚歌，咁啱fans嘅另一半都係日本人，勁有緣份！不過小明笑話出席完fans個婚禮就收到好多另類request，搞到佢哭笑不得！
而啱啱喺英國開完巡唱返港嘅小明，笑指除咗tune番jet lag之外，仲要調教新「遮遮」，意外爆舊遮遮同軒公個舊遮遮煮嘅暗黑料理有得揮，仲令佢哋全家暴瘦，小明仲話再瘦落去就真係要睇醫生，咁大鑊？
而同場嘅Jay Fung繼續帶病上陣，但抵死話噚晚唱annual dinner嗰陣一唱到高音就遞咪出去畀fans代唱，係有啲計仔喎！佢仲話嚟緊目標係接過千場annual dinner賺錢上車，公開呼籲「金主」賜job！
新歌《給你幸福 所以幸福》MV同麥明詩有攬攬親密戲，如果畀Jay Fung揀喊戲定親熱戲，佢會揀邊樣呢？同公司嘅女團「Me&」出道，Jay Fung話勁呷醋，點解呢？對於Joyce客串Alfred新歌MV，嚟緊仲有咩新動向？即刻去片開估！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK