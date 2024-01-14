尹光唔嬲咤冇獎來港53年去年賺錢最多 譚旻萱欲拍動作片 孖男友屋企玩…
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Viu1HK報導：尹光唔嬲咤冇獎 來港53年去年賺錢最多 譚旻萱欲拍動作片 孖男友屋企玩MMA？️
尹光今日孖女團Me&出席商場活動，有Fans自製「民間最受歡迎男歌手」獎即場送俾光B，搞到老人家勁開心話年尾攞咗兩個獎已滿足，仲大方話唔介意咤冇獎攞。
光B坦言去年賺嘅錢係嚟香港53年最多，嚟緊月尾又飛美國開騷，兼同移居當地嘅5兄弟姊妹團聚。光B透露今年寫咗兩首新歌，但擔心未必可超越《Dear Myself》。
而Me&嘅Feanna黃淑蔓同Vian連家穎今日Hot爆性感現身，相反Mandy譚旻萱話驚再流鼻血，所以包實啲！Feanna自爆處女solo歌即將面世，仲自肥搵咗一齊參加比賽入行嘅男神拍MV添！想知係邊個？在線等。
作為新人嘅Vian希望今年多啲Job，話冇錢都冇所謂；Mandy就想拍動作片，咁練習對象是咪男友先？佢提議兩口子可以喺屋企玩MMA，幾有畫面喎！想知更多？仲唔入嚟睇片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK