現場實況尹光唔介意「光爺」變「光B」 Jeffrey即興土味情話為fans解…
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Viu1HK報導：現場實況尹光唔介意「光爺」變「光B」 Jeffrey即興土味情話為fans解凍️ MC帶病上陣「走音係開心事」
尹光噚晚同MC張天賦、Jeffrey魏浚笙 、陳蕾 、洪嘉豪、Jay Fung馮允謙 、ANSONBEAN、雲浩影、同埋新晉組合Me齊齊現身竹翠公園，齊齊參與《博愛SO ME SHOW MUSIC》。當中打頭陣嘅光B一上台，即刻引起觀眾瘋狂尖叫！佢率先為大家獻唱新歌《Dear Myself》，又話多謝各位捧場，自己開心到不得了，所以整多首首本名曲《荷里活大酒店》送俾觀眾！全場High爆大嗌「光B」、「光B世一」，尹光搞笑話「我原本叫光爺既，越叫就越細，而家叫到BB添，光B都係B冇所謂啦！」仲話大家繼續叫佢做光B都唔拘添！
而樂壇新人Jeffrey以型仔皮褸Look出場，為大家唱出《第一個謎》同埋《失約巴黎》。家陣天口凍，Jeffrey即興講返個土味情話撩Fans「大家凍唔凍啊？」Fans大叫「唔凍！」Jeffrey冧豬話「係咪因為有我陪住你？ 」咁Sweet得唔得㗎！
至於壓軸出場嘅MC就獻唱新歌《與我無關》，但佢戴哂頭盔話病所以狀態唔好，採排時都走兩次音，「能夠聽到走音係開心事，喺現場先聽到。」仲有好多精彩表演，想睇即睇片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK