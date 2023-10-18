方皓玟未入圍CASH女歌手奬感失望聞前夫再婚嗌開心 尹光爆保錡自薦…
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Viu1HK報導：方皓玟未入圍CASH女歌手奬感失望聞前夫再婚嗌開心 尹光爆保錡自薦做紅館騷嘉賓現場實況
尹光、小明方皓玟、樂隊Kolor、吳林峰等，今日現身《第21屆CASH金帆音樂獎》記者會。小明同JNYBeatz合唱角逐「最佳合唱演繹」最後五強，小明話開心，但失望冇入圍女歌手奬。而入圍女歌手就包AGA、Gin Lee、陳蕾、泳兒、Kiri T，AGA，陳蕾更有兩首歌入圍添！
嚟緊28號出發去英國倫敦開騷嘅小明，話會帶埋囝囝、媽咪同行，完騷留幾日玩吓！講到日籍前夫安田慎吾今年8月再婚，小明話戥對方開心，但未同囝囝講。
尹光憑《掂》人生第一次提名男歌手獎，希望大家俾面投佢票咁話！其他爭男歌手仲包括MC張天賦、林家謙、張敬軒、歐信希。而11月4號就開紅館騷嘅光哥，爆保錡原本舉手上台一齊唱歌，可惜同去美國做嘢撞期。
現場頒發「2022 CASH最廣泛演出金帆獎」鼓勵幕後人，包括粵語流行作品《神奇的糊塗魔藥》包辦曲詞嘅林家謙，可惜本尊唔喺香港嚟唔到！想知更多入圍名單，嗱嗱聲入嚟睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK