尹光明言叱咤冇獎攞照出席頒獎禮MC有信心揮低光B?陳蕾拒收洪嘉豪飛…
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Viu1HK報導：尹光明言叱咤冇獎攞照出席頒獎禮MC有信心揮低光B?陳蕾拒收洪嘉豪飛吻
近日人氣急升嘅尹光不時被集郵，噚晚喺《博愛SO ME SHOW MUSIC》唱戶外騷零舍開心，仲心思思想搞戶外演唱會添。對於打入叱咤樂壇我最喜愛的男歌手10強，光B借機會多謝有份投票嘅朋友，唱咗53年第一次參加叱咤，若果被邀請就一定會出席支持大家咁話！
而喺台上自爆突然氣管敏感嘅洪嘉豪，騷前突然呼吸困難，一度考慮辭演，「我之前都試過，但一直都搵唔到致敏原，食完藥好咗啲，但對眼仲未消腫所以要戴眼鏡。」而陳蕾亦都話溫度急降，搞到自己「聲沙沙」「今日綵排都有啲走音，MC就唔介意Fans擺上網，但我就想大家擺最好嘅一段出嚟。」
MC張天賦對於老友演唱會在即，但未有計劃再做兩位嘅嘉賓，「呢個係佢地嘅騷，比佢地自己揸主意啦！」MC有份角逐我最喜愛的男歌手，想知佢有冇信心攞獎？即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK