山下智久事隔12年訪港食拉麵不果新木優子為演活失聰角色潛入水底
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Viu1HK報導：山下智久同新木優子主演新戲《看不見聽不見也愛你》嘅亞洲巡迴宣傳之旅嚟到第二站，香港！事隔12年再臨香港嘅山下智久、第一次訪港嘅新木優子勁興奮，話一落機就受fans、傳媒熱情歡迎好開心！不過聽日就走嘅佢哋話希望下次再嚟去玩兼食好嘢，其中山下智久話有個心願想喺香港達成，仲自爆噚日落機後去咗一個地方！
講番新戲，係佢哋再合作嘅作品，山下智久同新木優子分別飾演後天失明同先天失聰嘅角色，開心share接拍原因、難忘場口、拍攝困難之處等！至於講到點為角色做事前準備，山下智久話有去探訪先天、後天失明人士，又會喺屋企矇眼、攞拐杖試行；新木優子為演活先天失聰特性，試過潛入水底感受世界靜止感覺，仲會代入失聰人士生活，兩個都咁敬業！即刻click入足本訪問片，聽佢哋嘅分享啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]