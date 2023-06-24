山下智久事隔12年訪港食拉麵不果新木優子為演活失聰角色潛入水底

Viu1HK報導：山下智久同新木優子主演新戲《看不見聽不見也愛你》嘅亞洲巡迴宣傳之旅嚟到第二站，香港！事隔12年再臨香港嘅山下智久、第一次訪港嘅新木優子勁興奮，話一落機就受fans、傳媒熱情歡迎好開心！不過聽日就走嘅佢哋話希望下次再嚟去玩兼食好嘢，其中山下智久話有個心願想喺香港達成，仲自爆噚日落機後去咗一個地方！