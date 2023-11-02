前AC米蘭球星岩布仙尼旋風訪港 獲球迷高唱「Happy birthday to m…
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Viu1HK報導：前AC米蘭球星岩布仙尼旋風訪港 獲球迷高唱「Happy birthday to me！」 冼迪琦睇中MIRROR靚仔 ERROR搞笑 軒公唱得
意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼（Massimo Ambrosini）同前AKB48 Team TP 成員冼迪琦（小迪），今日現身中環為連鎖食店周年慶撐場，吸引大批球迷同Fans追星，場面墟冚！岩布仙尼除咗大晒廣東話，仲熱唱生日歌，全場Fans即大合唱其經典金句「Happy birthday to me！」笑Cry呀！其後佢同小迪向現場Fans派壽桃包，又合照又簽名，相當親民！
岩布仙尼話好開心再次嚟到香港，估唔到香港仲有咁多球迷支持自己，所以即刻Facetime阿仔，等佢睇吓老竇幾威水。講到現場Fans高唱「Happy birthday to me！」，岩布仙尼好開心大家仲記得自己當年喺亞視台慶唱錯歌詞，慶幸能夠為大家帶來歡樂！
至於目前喺台灣啦啦隊做練習生嘅小迪，今次有「衣錦還鄉」Feel，仲話想回港發展，亦係本港天團同天王嘅Fans，想知小迪嘅品味？睇就一清二楚啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK