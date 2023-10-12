巨龍與豬仔孖咇出活動Jeremy拍團綜爆喊自認「渣」 教主都喪喊S…
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Viu1HK報導：巨龍與豬仔孖咇出活動Jeremy拍團綜爆喊自認「渣」 教主都喪喊Stanley得戚冇中伏二度揭Edan「黑片」現場實況
MIRROR喺澳洲拍完團綜返港後，各成員兵分多路出席公開活動，呢晚「巨龍」與「豬仔」行孖咇，Stanley及Jeremy現身雜誌周年event，一眾「TeamStanley」同「Unicorn」晨早就霸定個靚位！
講到Jeremy被姜濤踢爆喺deep talk環節流男兒淚，豬仔大方承認自己好「渣」，不過佢話為MIRROR 5周年而喊係開心、值得嘅眼淚！至於一早洞悉製作組有心想整喊佢哋嘅Stanley就沾沾笑話冇中伏，佢哋仲篤爆「跳舞好叻嗰個」唔止喊咗一次，大家知邊位啦！
見Stanley二度出post揭Edan睡相「黑片」，佢搞笑話兒登成個旅程有一半時間都瞓，唔知係咪同佢哋每晚都通頂進行老人院活動有關呢？佢哋仲爆邊個牌品最好、邊個係站長添！另外，Stanley近日上《CHILL CLUB》第一次solo演唱《來不及》，有咩感受？5周年團歌又幾時出？繼Alton嘅後援會admin team宣布解散後，Edan嘅admin team總辭，二子亦都有回應，呢段訪問咁多update，唔睇真心走寶！
網民點睇？
久違了，好令人懷念❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK