尹光開騷左擁右抱爽YY 接受保錡邀請rap《少理阿爸》 蝦頭回應轉發輸…
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Viu1HK報導：尹光開騷左擁右抱爽YY 接受保錡邀請rap《少理阿爸》 蝦頭回應轉發輸獎story變喊包
「廟街歌王」尹光下星期就開騷，今日搵埋兩位嘉賓蝦頭、瑪姬綵排，左擁右抱大叫爽YY！兩女感謝被尹光「點燈」，又爆笑話奉獻咗第一次⋯做演唱會嘉賓，尹光抵死接話「掂呀！」兼大叫多多都頂得順，專登着件紅色衫嚟展現「雄」風「最憎人話我唔掂！」小編真係當場笑到有腹肌！講到保錡自薦同尹光組「九龍灣歌神」，尹光即刻應承話要一齊rap，仲話要jam《少理阿爸》，呢舖開正保錡首飲歌！
蝦頭亦有回應金像獎後唔小心repost「輸畀王菀之莫名其妙」story一事，佢承認係大頭蝦冇睇清楚，又自稱「蠢過隻豬」、「純品小綿羊」，事後有搵王菀之解釋，好彩對方都明白。期間佢又忍唔住喊咗出嚟，笑自己係大情大勝嘅喊包！瑪姬則安慰好友有noise好過冇noise！最後蝦頭仲回味同A0 Marco嘅dating，即刻送上一齊又喊又笑！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]