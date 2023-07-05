《造星V》⭐Kakit獲兒時偶像尹光邀開騷登民選三甲嗌感恩撐Lyman A…
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Viu1HK報導：《造星V》⭐Kakit獲兒時偶像尹光邀開騷登民選三甲嗌感恩撐Lyman Ash贏比賽
《全民造星V》嘅Kakit雖然落選，不過今日就開心同兒時偶像「廟街歌王」尹光見面，出席米線活動吸金。尹光話一開始睇《造星V》時就力撐Kakit，仲點評對方喺廟街cover佢首《掂呀》跳得好，甚至邀請Kakit遲啲一齊開騷，呢舖真係掂呀！
而《造星V》導演阿樂出千字文揭阿澤品行，又暗指對方欺凌其他參賽者，而事後白水出post反指被阿樂改花名「X水」，Kakit回應喺《造星V》冇感受過有欺凌事件發生，亦對隔離隊紅組發生嘅是非唔太知情。而《造星V》決賽在即，Kakit睇好兩位兄弟跑出，又對被稱「民選三甲」好感恩，想知Kakit之後有咩大計？尹光又點睇「AI尹光」？有啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]