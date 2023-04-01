現場實況文華酒店外人龍花海悼哥哥 晚上6時43分齊亮電話燈默哀 文化中…
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Viu1HK報導：現場實況文華酒店外人龍花海悼哥哥 晚上6時43分齊亮電話燈默哀 文化中心晚會首播哥哥未出版單曲
已故一代巨星「哥哥」張國榮離世20周年，一如以往大批「哥」迷都會去到香港東方文華酒店外獻花，疫後通關更吸引世界各地、數百名「哥」迷聚首，獻花人龍足足圍住酒店外圍半個圈有多，現場有不少警員疏通人流。除了花牌、鮮花束、大型相框外，仲有兩米高嘅紅、白紙鶴樹、用玫瑰花砌「哥哥」二字、鮮花巨鑽石戒指等。
現場有內地「哥」迷自發做義工維持秩序、清理場地，嚟自上海嘅盧小姐就係其中一員，佢話鍾意咗哥哥20幾年，形容哥哥係無法取代嘅歌手。Tevy亦追隨哥哥20年，係被媽媽感染而鍾意，大讚哥哥生前好大愛，屋企收藏唔少哥哥嘅黑膠碟、DVD、相，特別鍾意金曲《共同渡過》同電影《霸王別姬》。
到晚上6時43分，即哥哥一躍而下嗰一刻，有「哥」迷亮起電話燈默哀，又有「哥」迷組色士風樂隊吹奏哥哥嘅金曲作致敬。
而尖沙咀文化中心方面，亦有一班哥迷自發舉行《Timeless Leslie》繼續張國榮 20 周年紀念晚會，逼爆文化中心露天廣場同海傍。活動開始由4名女Fans分別以廣東話、國語、日文及韓文講悼念說話，而活動重點係首播哥哥從未出版英文單曲《A Song For You》MV。其間亦播出哥哥多年嚟演唱會、電影片段及MV，就算物換星移，時光洗禮，哥哥嘅風采依然。想一齊懷念哥哥，就click入嚟睇現場實況片段啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]