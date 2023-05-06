網民插港台造馬? Jaime兩首冠軍歌只得優異獎唔識計數 Lolly Talk…
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Viu1HK報導：網民插港台造馬? Jaime兩首冠軍歌只得優異獎唔識計數 Lolly Talk大個女上台唔再喊 蘇麗珊開齋首奪獎即同男友報喜
「最有前途女新人獎」優異獎得主Jaime張天穎後台受訪大叫開心，問到有冇信心衝三甲？佢謙虛笑話有信心做好音樂，惟有網民突破盲腸指Jaime有兩首冠軍歌，應有三甲位置，話港台造馬咁講，Jaime聽到笑指唔識計數。而緋聞男友Phoebus亦只得男新人優異獎，Jaime話好多朋友一齊攞獎都唔會唔開心。講到另有網民指佢同黃心穎撞樣，Jaime話冇對方身材咁好，但樣都的確有幾分相似，之但係對比蔡一智，佢話「仲似！」果然有料到！
Lolly Talk亦獲優異獎，打趣講到今次上台比較冷靜，佢哋笑話大個女，仲預告就快出新歌，相信會畀到fans一個超大驚喜！至於銅獎得主就係蘇麗珊，首次攞獎感受特別深刻，指喺音樂上有肯定係好重要，又冧話男友都有嚟到現場分享喜悅！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]