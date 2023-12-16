現場實況張敬軒澳門騷激罕爆中學戀事自揭媽媽係孤兒為臥病ICU婆…
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Viu1HK報導：現場實況張敬軒澳門騷激罕爆中學戀事自揭媽媽係孤兒為臥病ICU婆婆集氣
張敬軒喺澳門舉行一連十三場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》噚晚開鑼，軒公以經典歌《迷失表參道》同《酷愛》打開序幕，不過最重要都係即場多謝賣返飛俾佢，等媽咪有得嚟睇騷嘅朋友，軒公搞笑話「我老母……唔係，我阿媽終於唔駛日日好似唐僧對住孫悟空咁咦咦哦哦……」
軒公又激罕分享中學「戀事」喎，「嗰個階段唔知係咪因為青春期嘅原因，我第一次對一個人有咗感覺。我係學生會，佢係另一個學生組織嘅團委，我哋成日一齊做好多學校入面嘅課外活動、校運會、school radio嘅轉播。但細個媽媽管得好嚴，成日都講『你唔好早戀呀、唔好拍拖呀。』我哋成日喺學校一棵百年歷史嘅大榕樹下溫書、食嘢，我喺度諗如果當時夠勇敢開口去話俾你聽我鍾意你嘅話，我而家嘅人生會唔會好唔一樣呢？」嗰位朋友唔知睇唔睇到呢？
演唱會尾聲都有洋蔥呀！軒公準備唱最後一首歌《櫻花樹下》前，透露婆婆入咗ICU，「以下呢首歌以往我都會送俾觀眾，但今晚好想送俾自己。演唱會之前，我有個屋企人今晚喺ICU，佢係我婆婆，雖然我哋冇直接嘅血緣關係，因為我媽媽係孤兒，佢收養咗我媽媽，自少佢就好似婆婆一樣。我好想將我哋今晚咁多現場觀眾嘅愛送俾佢，大家集氣，佢仲有兩日就生日啦，好想佢可以渡過難關。」想知更多？入嚟睇現場實況片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK