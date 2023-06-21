張敬軒食波餅最怕撼崩牙Serrini 觀鳥會⬛影雀要大炮
廣告
Viu1HK報導：張敬軒今晚孖住Serrini為配音嘅動畫電影《元素大都會》，出席超級粉絲見面會，今次係佢哋首度合作配音，要挑戰錄海豚音式哭泣、嘔吐聲音等，但軒公一遇上Serrini就笑到嘔電，所以兩位分開錄先搞得掂。
講到啱啱完咗個唱，軒公喺其中一場演出被個波打中個頭，佢話冇心理準備會俾波撞到，真係暈一暈，因為後座力令佢撼到支咪，第一件事就諗吓有冇崩牙，同埋睇吓支咪有冇事，但最肉赤嘅係唱到爛咗個耳機啊！軒公又透露嚟緊會飛去美國，搵當地嘅音樂人合作，但此行就唔會帶埋父母喇，皆因兩老啱啱喺香港安頓，費時要佢哋舟車勞動。
至於Serrini 喺7月舉行《不冷淡不熱情觀鳥會》，佢話會著靚少少化身一隻雀，主要俾啲人影靚相，仲歡迎軒公拎支大炮嚟影佢，軒公即自信話講得好啱，多謝Serrini起碼冇低估佢，知佢有支大炮，搞到Serrini 唔識回應，紅都面晒！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]