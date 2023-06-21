張敬軒食波餅最怕撼崩牙Serrini 觀鳥會‍⬛影雀要大炮

Viu1HK報導：張敬軒今晚孖住Serrini為配音嘅動畫電影《元素大都會》，出席超級粉絲見面會，今次係佢哋首度合作配音，要挑戰錄海豚音式哭泣、嘔吐聲音等，但軒公一遇上Serrini就笑到嘔電，所以兩位分開錄先搞得掂。