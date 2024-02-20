張繼聰加入狙擊Edan「八月十五」自嘲下巴皺皮 唔會被袁劍偉調戲 ️偏…
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Viu1HK報導：張繼聰加入狙擊Edan「八月十五」自嘲下巴皺皮 唔會被袁劍偉調戲 ️偏心謝安琪攞影后 準備陪行紅地毯
第36屆香港專業電影攝影學會今晚舉行週年晚宴，張繼聰以演藝人協會秘書長身份作代表出席。講到佢嗰兩齣賀歲片《飯戲攻心2》、《盜月者》夾埋已過5000萬票房，阿聰謙虛話全靠大家支持，又坦言曾擔心票房成績！
提起袁劍偉導演喺每場謝票都「調戲」班「鏡仔」，阿聰自嘲下巴啲皮都皺晒，唔關佢事喎！不過，有件事阿聰就走唔甩，佢自爆除咗吸咗「鏡仔」嘅旺氣，吸納多一班年輕fans之外，仲吸埋佢哋嘅病氣，所以成個農曆新年都一支公病住過！聽到Edan話過4000萬票房就晒「八月十五」，阿聰又有咩法寶？
另外，愛妻Kay謝安琪憑《4拍4家族》爭金像獎影后寶座，阿聰興奮話好戥老婆開心，仲出口術話偏心老婆攞獎！佢又指上年有Kay陪行紅地毯後，今年有幸可以做老婆背後嘅男人！阿聰每次做訪問都甜到漏呀！
此外，是夜出席晚宴的仲有楊偲泳、林家棟、劉偉強、錢嘉樂、吳冰、吳志雄及鄭保瑞導演等！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK