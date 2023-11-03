張繼聰孖「前世情人」 KaKaBall做宣傳 要兼任助手 保鑣與司機 爆白…
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Viu1HK報導：張繼聰孖「前世情人」 KaKaBall做宣傳 要兼任助手 保鑣與司機 爆白只冷落「老婆」暴殄天物 ️
張繼聰同老婆Kay謝安琪平時「連體嬰」出活動就多，呢次佢哋搞吓新意思，將兩公婆各自嘅品牌嚟個限定合體pop-up store，車友森美仲專誠嚟支持！雖然Kay因身體抱恙未能現身，但就派咗個「Mini Kay」囡囡KaKaBall做代表，一出場就冧爆所有人！
阿聰話其實一直以嚟都唔多鼓勵子女出道，不過見KaKaBall對幕前有極大嘅興趣，又覺得囡囡有呢方面天分，所以最近都有接吓啲廣告，由Kay做經理人，阿聰自己就樂於兼任助手、保鑣同司機！
同上次pop-up store一樣，阿聰展出多部古董電單車，其中一架原來就係密友白只嘅「老婆」！阿聰笑指白只係被佢導咗入坑，但架電單車泊喺佢屋企一泊就年幾、兩年，篤爆白只只係間唔時嚟摸吓架車，搞笑「投訴」密友暴殄天物，已經諗定計仔還車，想知就一定要睇訪問啦！仲有阿聰隔住鏡頭同Kay傳情，鬼咁骨痺呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK