出爐康城影帝️役所廣司擔心好運已用盡自評生活日常「我是普通人！」…
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Viu1HK報導：出爐康城影帝️役所廣司擔心好運已用盡自評生活日常「我是普通人！」️羨慕後輩從小活在鏡頭前?
出爐康城影帝、日本著名演員役所廣司，最近以香港亞洲電影節焦點影人身份，嚟咗香港宣傳新戲《新活日常》！對獲康城影帝殊榮，佢話自己只係幸運，怕一世人嘅luck一舖清袋，呢位影帝認真謙虛又幽默呀！
喺戲入面役所廣司飾演一名廁所清潔工，性格寡言，唔知現實生活嘅佢同角色相唔相似呢？佢又話拍攝有真正嘅清潔工從旁指導啲清潔step，到真正roll機嗰陣唔介意徒手執垃圾，鏡頭後仲鬧出個笑話添！
如果畀役所廣司以一個字形容自己嘅生活日常，佢就話私下嘅佢同大家一樣都只係一個普通人，演員對佢係一份工作！而近年佢多咗同一班年輕演員合作，例如有小松菜奈、菅田將暉、廣瀨鈴等，役所廣司笑話好羨慕班後輩，究竟點解呢？想聽役所廣司分享更多戲中角色感受？就梗係click入片睇訪問啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK