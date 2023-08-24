《恐怖在線》舞台劇農曆七月綵排多怪事 童童影相被鬼手？ 恆仔麥沛東…
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Viu1HK報導：《恐怖在線》舞台劇農曆七月綵排多怪事 童童影相被鬼手？ 恆仔麥沛東輪住病 「鬼王」潘紹聰預告舞台劇後直播會更恐怖
《恐怖在線》15周年重頭舞台劇《死鬼老婆》，將於10月尾喺出名多古怪事嘅壽臣劇院舉行10場，「鬼王」潘紹聰搵嚟童童@小薯茄、恆仔@ToNick、麥沛東等參演，佢哋仲揀正踏入農曆七月初一就綵排，係有料到嘅！但原來喺綵排前就已經有靈異事件發生⋯ 佢哋異口同聲話早喺影宣傳相嗰陣輪流「中招」，真係寧可信其有、不可信其無！
鬼王指每場舞台劇完結後直落係《恐怖在線》嘅live，即場同大家講鬼故，預先同大家做定心理準備係比平時更恐怖！佢哋都有分享參演原因，其中恆仔笑話只有一個條件，就係要鬼王保護佢，但今日記招佢就搞笑「投訴」鬼王偏心！即刻送上4人嘅，如果⋯睇到條訪問多過4個人就⋯小心啲啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK