張國榮逝世20周年 總覽香港各地哥迷悼念活動 群星獻唱懷緬分享哥哥逸…
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Viu1HK報導：張國榮逝世20周年 總覽香港各地哥迷悼念活動 群星獻唱懷緬分享哥哥逸事
噚日4月1號係已故一代巨星「哥哥」張國榮離世20周年，哥哥嘅摯愛唐唐唐鶴德亦一如以往，準時喺IG分享多張哥哥生前嘅演出照同電影劇照，而最後一張仲係佢當年同哥哥手拖手被傳媒影低嘅一張合照，再以《有誰共鳴》嘅其中一句歌詞，留言寫道「夜闌靜 有誰共鳴」，表達佢對哥哥嘅思念。
而噚日喺香港多個地方都有舉行同哥哥相關嘅悼念活動，疫情通關後更吸引世界各地數百名「哥」迷聚首香港文華東方酒店外獻花；尖沙咀文化中心亦有一班「哥」迷自發舉行《Timeless Leslie》繼續張國榮 20 周年紀念晚會，首播哥哥從未出版嘅英文單曲《A Song For You》MV。
喺晚上由環球唱片舉辦嘅《想 張國榮20周年致敬音樂會》，請嚟「黎天王」黎明打頭陣，緊接有梁詠琪、陳慧琳、梁漢文、蘇永康、許志安、曾比特、AGA等多位歌手輪流演唱哥哥嘅經典金曲。Kelly、Edmond同阿公都有分享佢哋同哥哥生前嘅相處點滴。
而另一邊喺紅館，就有由哥哥生前經理人陳淑芬主辦嘅《繼續寵愛・二十年・音樂會》，演出歌手包括有郭富城、古巨基、張智霖、袁詠儀、Gin Lee、鄭欣宜同林奕匡等等。城城仲分享咗當年哥哥嘅窩心舉動；而Chilam亦自爆當年嘅一件事亦佢遺憾至今！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]