繪畫夢想「天堂城市」 姜濤入行前曾應徵Model險被騙財 李嘉文捨棄「…
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Viu1HK報導：繪畫夢想「天堂城市」 姜濤入行前曾應徵Model險被騙財 李嘉文捨棄「黃慘盈」紐約痛苦追夢️
由「人氣王」姜濤同Jessica李嘉文主演嘅《我的天堂城巿》即將喺香港上映，兩位接受Viu1專訪時，親自描繪出心目中「天堂城巿」必備嘅3個Items，唔知各位Fans估唔估得中呢？
雖然姜濤同Jessica係第一次合作，但對角色嘅追夢過程都充滿共鳴，Jessica仲投入親身經歷去活化角色；姜Admin就分享那些年險墮騙局嘅往事。至於睇到小編嘩嘩聲嘅螢幕初吻，其實都係劇情需要啫，專業演員一定要全力以赴，Jessica仲趁機「許願」同另一位香港男神再合作，少女心滿瀉呀！
至於喺舞台上光芒四射嘅姜濤直言，邁向演員之路一定要放低包袱，所以零偶包兼素顏演出Jack一角，仲連佢最在乎嘅瀏海都「放棄」，Respect㗎！大家又想睇到姜Admin之後挑戰咩角色呢？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK