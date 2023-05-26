與戴安娜王妃姪女鬥靚 王丹妮騷長腿自爆日食5餐 kayan9896晒美背笑認…
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Viu1HK報導：與戴安娜王妃姪女鬥靚 王丹妮騷長腿自爆日食5餐 kayan9896晒美背笑認豬籠入水
噚晚嘅圓方充滿貴氣！事關戴安娜王妃嘅雙胞胎姪女Lady Amelia Spencer、Lady Eliza Spence親臨品牌活動，呢次仲係佢哋首次嚟香港！晒長腿嘅Louise王丹妮話有幸同兩位「貴人」同場，又即場許願望合作！Louise開心指啱啱完成新戲拍攝，自爆為應付體力勞動嘅角色要日食5餐補給，而且又專登剪咗個男仔頭，爆老公羅孝勇雖然like爆新造型，但心底裡其實鍾意長髮look多啲！
kayan9896繼續性感上陣，大晒白滑美背勁有睇頭，又風騷mode話要喺現場識法國仔仔！講到佢最近頻頻出活動豬籠入水，kayan笑認收入唔差，「跑數」賺番嚟嘅錢留嚟出歌，仲乘機預告6月頭會再推新歌添！既然公開見kayan嘅次數同出歌頻率成正比，咁就日日見都唔拘啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]