方力申陪伴女友多鼓勵 「同佢講千祈唔好後悔同自卑」
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Viu1HK報導：方力申噚晚孖Rain李彩華出席仁濟醫院周年慈善餐舞會做表演嘉賓，二人合唱06年出嘅《兩男一女》，小方話綵排時都起雞皮，因為佢兩個已經N咁多年冇唱過呢首歌，感覺好奇妙。
提到女友Maple公開被韓國攝理教教主鄭明析性侵嘅紀錄片近日成為焦點，當中包括被性侵次數，同女友嘅前男友都有拎錄音出庭指證。小方話紀錄片嘅資訊佢全部都知，因為女友第一日同佢拍拖已講晒所有Details。而呢段時間佢都會盡力陪女友度難關，「我有同佢講唔好後悔、難過同些少自卑都唔需要。」
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