方皓玟願為ERROR寫港普歌 望成首位香港歌手走非洲tour
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Viu1HK報導：一連兩場亞博騷《KATCH OUR LIFE》噚晚尾場，「小明」方皓玟繼續自肥邀請鍾意嘅男團做嘉賓，呢晚就有ERROR啦！小明笑話四子不負眾望咁搞笑，又即興玩「520」情侶kiss cam，為佢爭取足夠時間換衫、飲水，係最佳嘉賓示範無誤！甚至講明會encore再請四子做嘉賓，又話願意寫港普歌畀佢哋，ERROR今次行運了！
見小明被ERROR𠱁到咁開心，問到最想揀邊個做男朋友、老公？小明面都紅晒話揀肥仔做男朋友，因為準時；阿Dee做老公，因為有「一億」，轉數勁快又幽默！至於193同保錡點解被foul？因為一個衰太高、一個衰多女埋身呀！
小明預告今年會focus喺音樂創作上，知台灣金曲獎有廣東歌首次入圍，佢坦言係有為港爭氣，更專家上身指非洲都有人聽廣東歌，有market嘅話都想做第一個香港歌手去非洲走tour！另外，就嚟5歲嘅囝囝Luca專程入後台搵小明獻吻，小明笑指成日被囝囝跣，又搞笑話目標係如果Luca出道佢就退休咁話！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]