方皓玟願為ERROR寫港普歌 望成首位香港歌手走非洲tour

Viu1HK報導：一連兩場亞博騷《KATCH OUR LIFE》噚晚尾場，「小明」方皓玟繼續自肥邀請鍾意嘅男團做嘉賓，呢晚就有ERROR啦！小明笑話四子不負眾望咁搞笑，又即興玩「520」情侶kiss cam，為佢爭取足夠時間換衫、飲水，係最佳嘉賓示範無誤！甚至講明會encore再請四子做嘉賓，又話願意寫港普歌畀佢哋，ERROR今次行運了！