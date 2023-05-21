方皓玟大讚ERROR係最佳嘉賓 揀肥仔做男友️ 一億何啟華做老公…
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Viu1HK報導：方皓玟大讚ERROR係最佳嘉賓 揀肥仔做男友️ 一億何啟華做老公️ 仰望193嗌頸痛 唔信保錡多女追
「小明」方皓玟順利完成兩場亞博騷，去到後台都聽到fans嘅愛的呼喚，小明都話好滾動！尾場點名大讚「宇宙天團」ERROR係the best嘉賓示範，仲開到聲話下次都會繼續請四子做嘉賓添！
講起ERROR啲港普訪問，小明就404上身超high，自爆四子啲訪問片係佢失意嘅靈藥，又話如果四子肯唱佢寫嘅歌就整首港普歌，小明深信呢個新語言藝術定必有好大迴響！ 佢仲強烈要求ERROR快啲再開talk show，彌補返上次佢睇唔到咁話！小明甚至搞笑點名其中兩位錯仔分別做男朋友、老公，個理由仲要係幾make sense添！想知係邊位錯仔榮登寶座？小明想去非洲開tour？覺得囝囝Luca大咗成日被佢跣？千呼萬喚嘅片嚟啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]